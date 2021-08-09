Компания МегаФон определила мобильную столицу Красноярского края

Увеличить среднюю скорость передачи данных в регионе помогло активное строительство сети 4G. Фото предоставлено компанией

МегаФон определил, где находится мобильная столица Красноярского края. Это поселок Орджоникидзе Мотыгинского района, где один интернет-пользователь качает в среднем 21 ГБ трафика в месяц. В тройку лидеров также вошли жители села Орловка Дзержинского района (19,5 ГБ на абонента) и поселок Манзя Богучанского района (19,1 ГБ). Это в 20 раз больше, чем средний уровень потребления трафика абонентов в сибирской сети МегаФона.

Как считают специалисты компании, это и неудивительно, что самые активные пользователи живут в сельской местности. Для многих из них мобильный доступ – единственный способ выйти в интернет. Поэтому основной акцент в строительстве сети 4G МегаФон делает на районах края. С начала 2021 года компания за счет модернизации и установки новых базовых станций увеличила скорость мобильного интернета в 112 населенных пунктах региона, при этом более 100 из них – села и деревни.

Впервые базовые станции МегаФона четвертого поколения появились в 66 небольших поселениях, где живут в общей сложности более 50 тысяч человек. С появлением 4G скорость мобильного интернета в сети выросла в среднем в 10 раз и теперь позволяет общаться по видеосвязи и смотреть кино онлайн без прерываний, дистанционно учиться и работать, удаленно получать госуслуги. Жители сел уже активно пользуются новыми цифровыми возможностями – объем потребления интернета после запуска LTE вырос в среднем в 6 раз. Есть и рекордсмены, например, абоненты из поселка Говорково стали качать в 12 раз больше трафика, села Тигрицкое – в 18, а в деревне Ярки объем передачи данных вырос в 20 раз.

- Учитывая расстояния, географические и климатические особенности нашего региона, покрытие сетью LTE удаленных населенных пунктов – непростая задача. Тем не менее только с начала этого года число сельских жителей края, которым доступен 4G МегаФона, выросло на 17%, – отметил директор Красноярского отделения МегаФона Виталий Молотков.

Активное строительство сети 4G позволило МегаФону увеличить среднюю скорость передачи данных в регионе. По данным независимого исследования Ooklа, за год она выросла на 13% и составляет 35,92 Мбит/с – это лучший показатель по результатам около 100 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в крае.