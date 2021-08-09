«Сказки Таймыра» в Дудинке прочтут Ингеборга Дапкунайте и Семен Трескунов

Иллюстрации: Алена Сергеева; коллаж: Маша Аносова

9 августа в Дудинке пройдет спектакль «Сказки Таймыра» с участием российских звезд Ингеборги Дапкунайте и Семена Трескунова. Показ приурочен к Международному дню коренных народов мира, в честь которого «Норникель» совместно с изданием «Сноб» представят вторую часть проекта «На краю света». На этот раз она посвящена пяти народам Таймыра: долганам, ненцам, нганасанам, эвенкам и энцам.

Премьера состоится в Таймырском краеведческом музее города Дудинка. Создателем спектакля стал режиссер Савва Савельев, номинант на премию «Золотая маска». Он пригласил на главные роли актеров Ингеборгу Дапкунайте и Семена Трескунова. Ещё одним «голосом» постановки стал коренной нганасанин Алексей Чунанчар. Сопровождать живым аккомпанементом на рояле и варгане «Сказки Таймыра» будут композитор Даниил Орлов и Татьяна Жарковая. В завершении выступит певец Gurude.

Зрители смогут познакомиться с атмосферой волшебной тундры, где говорят звери и птицы, а с человеком происходят удивительные события. Специально для проекта «Люди Севера» были отобраны пять сказок, которые озвучили актеры «Мастерской Брусникина». Материал дополнит медиатека сказок, песен, танцев, рассказов, картин таймырских художников. Собрать и верифицировать все материалы помогли специалисты музея Норильска и Таймырского Дома народного творчества.

Премьеру спектакля можно посетить онлайн в 16 часов (Красноярское время), перейдя по ссылке на ютуб-канал «Норникеля».