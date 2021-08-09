Красноярской мамочке 6-летний сын выстрелил в голову случайно найденной охотничьей ракетницей

Фото: скриншот с видео

В Красноярске 6-летний мальчик выстрелил своей маме в голову найденной охотничьей ракетницей. По словам мамы, мальчишка нашел на улице какую-то ручку, а она почему-то на неё не обратила внимание. Как сообщают в ТВК, выстрел пришелся женщине прямо в лоб.

- Мы ехали в автобусе, сын щелкал этой ручкой. Когда пришло время выходить, он стоял сзади. Я повернулась, чтобы дать ему руку. Вдруг – яркая вспышка, меня оглушает, я ничего не слышу. Сын кричит: «Мама, ты будешь жить?». А я сама не понимаю, буду я жить или нет, - рассказала пострадавшая девушка.

Судя по видеозаписи, красноярка серьезно не пострадала – выстрел пришелся в лоб. Но если бы на несколько сантиметров ниже, то мама 6-летнего мальчишки могла остаться без глаза.

- Могли быть худшие последствия, особенно если бы штука попала в ребенка. Я и предположить не могу, как она могла оказаться на улице. Хочу предупредить других мамочек, чтобы они не разрешали детям ничего поднимать, - рассказывает пострадавшая.