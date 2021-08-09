В Красноярском крае 5 человек провели ночь посреди Енисея на заглохшей лодке

Красноярский край накрыло дымом от лесных пожаров в Якутии Фото: Мария ЛЕНЦ

В Березовском районе Красноярского края 5 взрослых туристов провели всю ночь посреди Енисея (около 40 километров от краевой столицы) на заглохшей лодке. Как сообщают в МЧС, несмотря на то, что звонок с просьбой о помощи поступил еще вечером, вытащили их только утром из-за сильного смога и тумана.

ЧП произошло недалеко от населенного пункта в Есаулово. Группа из 5 туристов позвонила спасателям с просьбой о помощи, так как у них заглох мотор, а сами они находятся посреди Енисея и выбраться не могут. Специалисты немедленно отправились эвакуировать красноярцев, но сделать это сразу же помешал сильный смог и туман. Так как у туристов был запас продуктов и с ними можно было поддерживать связь, было принято решение оставить их в лодке до рассвета.

Около 9 утра спасатели смогли наконец добраться до туристов, но, как сообщили в МЧС, помощь им уже не потребовалась - туристы смогли самостоятельно выбраться на берег.