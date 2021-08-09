ВТБ: число посетителей портала «Ближе к делу» выросло более чем на 50%

Количество посетителей информационно-образовательного портала ВТБ для предпринимателей «Ближе к делу» достигло 1 млн пользователей. Рост составил 55% с начала 2021 года. В Красноярском крае и Республике Хакасия портал посетили 5,9 тысяч предпринимателей.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в топ-5 по количеству пользователей входят Краснодарский край, Свердловская и Новосибирская области. Красноярский край входит в тройку лидеров по числу посещений ресурса в Сибири. На портале ВТБ «Ближе к делу» можно получить знания и навыки, необходимые для старта и развития бизнеса на любом этапе. Пользователям доступны бесплатные курсы и вебинары, статьи и новости на актуальные темы, истории успеха клиентов банка, лайфхаки, а также подборки и обзоры сервисов для бизнеса.

По статистике портала наибольшей популярностью у посетителей пользуются статьи с практическими рекомендациями для бизнеса, такими как работа по франшизе, регистрация ИП, разработка регламента компании, запуск маркетплейсов и агрегаторов, расчет экономической эффективности вложений, стимулирование покупателей и другие. Наибольшее количество прочтений также у материалов на тему законодательных изменений в сфере предпринимательства, в том числе регулирующих удаленную работу.

Для начала онлайн-обучения на портале «Ближе к делу» нужно зарегистрироваться на сайте kdelu.vtb.ru и выбрать интересующий курс или вебинар. Проходить их можно с любого устройства: компьютера, планшета или смартфона.