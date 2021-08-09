Житель Красноярска выкинул из окна 4 этажа укусившую его собаку

Житель Красноярска выкинул из окна 4 этажа домашнего питомца своей сожительницы. Как сообщают в МВД, собака укусила мужчину, пытаясь защитить свою хозяйку во время скандала. Пёс не выдержал падения с высоты и погиб.

Все произошло в Советском районе на улице Партизана Железняка. 31-летний мужчина вместе со своей сожительницей решили выпить, высокие градусы сделали свое дело и начался скандал. Во время ссоры собака почувствовала угрозу для своей хозяйки и укусила мужчину. Его это разозлило, и в порыве злости он выкинул пса в окно 4 этажа. Домашний питомец, к несчастью, полета с такой высоты не пережил – животное погибло почти мгновенно.

В полиции сейчас проводится проверка по факту смерти собаки, сотрудники разбираются во всех обстоятельствах ЧП.