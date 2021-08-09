В красноярском микрорайоне Зеленая роща благоустроили улицу Новгородская

Дмитрий Дмитриев проверяет благоустройство дворов в Советском районе Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на улице Новгородская провели комплексное благоустройство территории: построили сквер, отремонтировали дворы. Сейчас компания-подрядчик приступила к завершающему этапу – обновлению междворового проезда.

- Ремонт на улице Новгородская – удачный пример того, как при благоустройстве территории сошлись сразу несколько программ, - рассказывает руководитель администрации Советского района Дмитрий Дмитриев. – По проекту «Формирование комфортной городской среды» здесь появились два зеленых общественных пространства, плюс отремонтированы два двора. Завершаются работы по программе ремонта проездов. Также оборудована новая контейнерная площадка, заасфальтируем к ней подъезды. Как видите, сделано много всего, причем площадку под контейнеры жильцы сделали за свой счет, потому что это их имущество. Вот так совместными усилиями благоустроили территорию.

Все ремонтируемые объекты находятся в непосредственной близости друг к другу. Дворы на улицах Новгородская, 8 и Джамбульская, 9, сквер обустраивают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Ремонт проезда на Тельмана, 5 - Джамбульской, 5 ведется за счет средств городского бюджета.

Ребятишкам есть где поиграть Фото: Мария ЛЕНЦ

Сквер на Новгородской представляет собой два закольцованных прогулочных пространства общей площадью около 18000 кв.м. Здесь появилась детская площадка, лавочки и качели. Покрытие выполнено из асфальта и брусчатки, полностью восстановлен газон.

На дворовой территории дома по Новгородской, 8 построили большую спортивную площадку, установили тренажеры и игровые комплексы для малышей.

С противоположной стороны сквера отремонтировали дворовую площадку на Джамбульской, 9-11.Часть двора, принадлежащую дому №11, обустроили в прошлом году за счет федеральных средств. Этим летом новые тренажеры, лавочки и турники появились на оставшейся половине территории. Вдоль дома №9 уже уложен новый асфальт, обустроены бордюры и тротуары.