Житель Канска открыл стрельбу по местным жителям, есть два пострадавших

Фото: МВД

В Канске, Красноярский край, мужчина открыл стрельбу по местным жителям, стоявшим у ворот его дома. Как сообщают в МВД, подозреваемого уже задержали, заведено уголовное дело.

ЧП произошло 9 августа около 2-х часов ночи. Как сообщают силовики, на улице между 19-летним водителем ВАЗа и другими автолюбителями произошла ссора. Молодой человек решил не нагнетать ситуацию и уехать, но пока отъезжал, то врезался в авто своего знакомого и тут же скрылся с места с ДТП. Примерно через час, подъехав к дому, он увидел возле ворот водителя пострадавшей машины и других участников конфликта.

Долго не раздумывая, 19-летний парень побежал в дом, взял гладкоствольное оружие, принадлежавшее его отцу, вышел на улицу и 4 раза выстрелил в людей, ожидающих его у ворот. В результате пострадали два человека. 36-летнюю женщину пришлось госпитализировать, а 22-летний парень сам обратился за помощью в травмпункт.

Сейчас житель Канска, открывший стрельбу по горожанам уже арестован. Ружье, из которого он стрелял – полицейские изъяли и отправили на экспертизу. Правохранители завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Санкция предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Расследование продолжается.