В Назаровском районе полицейские вырвали 97 кустов мака с огорода у местной жительницы

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В Назаровском районе полицейские завели уголовное дело на местную жительницу, выращивающую мак в своем огороде. Как сообщают в МВД, все 97 кустов, обнаруженных на участке, пришлось изъять.

Экспертиза показала, что каждое расте6ние содержит в себе наркотические вещества. Постоянная масса маковой соломы составила 440 граммов.

В отношении 47-летней женщины завели уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества либо их прекурсоры». Сейчас огороднице выбрана мера мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается. Если вина местной жительницы будет доказана, ей грозит до 2 лет лишения свободы.