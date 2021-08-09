В Красноярске с 9 августа частично ограничат движение на улице Спандаряна

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске продолжается ремонт и строительство тепловых сетей. В связи с этим администрация краевой столицы сообщила о нововведенном ограничении движения. В этот раз – на улице Спандаряна.

Для обеспечения безопасности на участке улицы Спандаряна от улицы Березина, 5 до улицы Спандаряна, 6/1 будут закрыты две полосы движения. Ограничения для автолюбителей начнутся с 9 августа 09:00 утра и продлятся до 20 августа 19:00.

Кроме того, по нечетной стороне улицы Спандаряна на участке от улицы Спандаряна, 3 будет временно запрещена остановка и стоянка транспорта.

Напомним, что все данные ограничения связаны с ремонтом и строительством тепловых сетей. Работы ведет ООО «РЭС».