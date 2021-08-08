В тройном ДТП на трассе в Красноярском крае пострадали двое детей и женщина

Фото: МВД по Красноярскому краю

ДТП произошло в Уярском районе на 915 километре трассы Р-255, сообщают в МВД. 28-летний иркутянин на Мерседесе двигался в сторону Канска и, по предварительным данным, выехал на встречку, где врезался в Мазду, за рулем которой находилась 36-летняя женщина.

Удар был такой силы, что Мазда съехала в кювет и перевернулась. Мерседес же продолжил движение и столкнулся с Тойотой, от удара последняя съехала в правый кювет, а немецкая иномарка – в левый.

Фото: МВД по Красноярскому краю

- В результате ДТП пострадали 15-летняя девушка пассажир "Мазды", а также пассажиры "Тойоты": 40-летняя женщина и 3-х летний ребенок. В отношении водителя "Мерседеса" составлены материалы за нарушение расположения транспортного средства на проезжей части дороги, тонировку, отсутствие страховки и другие. Алкогольного опьянения по результатам освидетельствования на месте не выявлено, водитель направлен в медучреждение для возможного определения наркотического опьянения, - добавили в Главке.