В Красноярске две подруги уехали за грибами и пропали

Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск. Волонтеры

В Красноярске бесследно исчезли две женщины: Наталья Бутова 62 года и Мария Думанская 64 года. В 7 часов утра 7 августа красноярки выехали на автомобиле Тойота Виста Ардео с дачи в СНТ «Заря» в микрорайоне Водники. На связь подруги не вышли до сих пор. Женщины отправились за грибами, но куда именно – не сказали.

- Просим всех, кто видел эту машину, на трассе, на АЗС или стоящей где то на обочине дороги. ПРОСЬБА СРОЧНО ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 89509966066 ВОЛОНТЕРЫ, - передают волонтеры из «Поиска пропавших детей - Красноярск».