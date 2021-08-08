Погода в Красноярске 9 августа 2021: тепло до +27 градусов, возможны осадки с грозами Фото: ИВАНОВА Диана

Новая рабочая неделя начнется с небольших погодных изменений. Синоптики составили прогноз и рассказали, какой будет погода в Красноярске 9 августа 2021.

По данным гидрометцентра, а понедельник, 9 августа 2021, в Красноярске днем будет тепло. Температура составит около +27 градусов. Ожидается полностью безветренная погода. Синоптики обещают облачность и небольшие дожди. Ночью температура опустится до +14 градусов, будет сухо, временами облачно. Атмосферное давление – 731-732 мм рт.ст.

Прогноз погоды в Красноярске на 9 августа 2021 от GISMETEO следующий. Дневная температура составит около +26 градусов. Возможны грозы, дожди и облачность. Ветра практически не будет, порывы максимум до 1-2 метров в секунду. Ночью похолодает до +19 градусов. Атмосферное давление – 742-743 мм рт.ст.