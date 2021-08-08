Житель Красноярского края вырубил 500 кубометров леса на 4,7 миллионов рублей

Фото: МВД по Красноярскому краю

Как сообщает пресс-служба МВД по краю, 33-летний мужчина с ноября 2019 по март 2020 года незаконно рубил деревья в 4-х лесосеках Нижнеингашского района. Эти участки были выделены местным для хозяйственной заготовки древесины:

- Установлено, что злоумышленник приобрел у местных жителей их право на древесину (с кем-то расплатился наличными, кому-то пообещал привезти дрова). Зная, что заготовленная древесина по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд не будет использована гражданами по целевому назначению, мужчина совершил незаконную рубку за границами отведенных ему делян с привлечением лесозаготовительной бригады, состоящей из вальщика и тракториста, которых обвиняемый ввел в заблуждение относительно законности его действий, - передают в ведомстве.

В итоге мужчина вырубил около 500 кубометров сосен, березы, ели и лиственницы. Сумма ущерба составила 4,7 миллионов рублей. В итоге на лесоруба завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

В МВД добавляют, что расследование уголовного дела уже завершено. Материалы направлены в суд. Фигурант же находится под подпиской о невыезде.