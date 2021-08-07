Дело красноярского бизнесмена Анатолия Быкова передано в суд Фото: Мария ЛЕНЦ

Уголовное дело в отношении красноярского бизнесмен Анатолия Быкова вскоре будет передано в суд. Сейчас все документы находятся на изучении у адвоката арестованного, сообщили в ГСУ СК Красноярского края и Хакасии.

Быков обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

— В период с января 2017 по декабрь 2019 года организации-должники частично погасили задолженность перед Анатолием Быковым на общую сумму более 467 миллионов рублей. С полученных доходов обвиняемым, как физическим лицом, не исчислен и не уплачен налог на доходы физических лиц в сумме более 60 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе краевого следственного ведомства.

Сейчас, как и ранее, Быков отрицает свою вину.

— После ознакомления Анатолия Быкова и его защитника с материалами уголовного дела оно будет направлено прокурору Красноярского края для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления дела в суд для рассмотрения по существу, — добавили в следкоме.