Земельный аферист похитил у многодетных семей в Красноярске свыше 6 миллионов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полицейские закончили расследование дела в отношении директора юридической фирмы, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он на аферах с земельными участками для многодетных семей заработал больше шести миллионов рублей, сообщили в краевом главке МВД.

Доверчивым мамам и папам он обещали юридическое сопровождением процедуры получения участков.

- С каждого обратившегося клиента юрист брал за свои услуги от 250 до 400 тысяч рублей. При этом взятые на себя обязательства злоумышленник не выполнял, и граждане получали обоснованный отказ о выделении участков. В результате неправомерных действий пострадали 19 многодетных семей, им причинен ущерб в общей сумме 6,8 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе полицейского ведомства.

Дело в отношении красноярца передано в суд для рассмотрения по существу. ему грозит до 10 лет лишения свободы.