Двухлетнего ребенка сбил тувинский подросток на «Тойоте»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве 16-летний подросток на «Тойоте» сбил двухлетнюю малышку на территории базы отдыха. Как сообщают в МВД, ребенок серьезно пострадал, девочку пришлось госпитализировать с переломом ноги. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства.

На данный момент известно, что парень катался на отцовской «Тойоте» по территории базы отдыха «Торе-Хол». В один момент он не заметил девочку и на не очень высокой скорости сбил малышку.

На 16-летнего подростка заведено административное дело по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Также меры воздействия приняты и в отношении отца парня, который дал ему прокатится за рулем.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.