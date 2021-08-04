В Красноярске раскрыли контрабанду драгметаллов на 8 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Красноярскому краю, незаконно добытые драгметаллы перевозили из Иркутской области в Красноярск. Однако канал поставки был перекрыт силовиками. В итоге были обнаружены слитки, содержащие золото и серебро. Общая стоимость партии составила более 8 миллионов рублей.

- По данному факту следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК России в отношении 39-летнего жителя региона. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, - передают в пресс-службе ведомства.