Красноярская ГЭС компании En+ Group поддержала российских олимпийцев необычным флешмобом

Молодежный совет Красноярской ГЭС организовал флешмоб в поддержку российских олимпийцев. Энергетики активно болеют и переживают за наших спортсменов, которые выступают под флагом Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee) на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.

– Коллеги приняли идею о поддержке олимпийцев на ура, мы все за сильную и единую Россию, – поделился председатель Молодежного совета Илья Блинов. – Отозвалось более 30 человек, с учетом нашей производственной загруженности – это даже много. Мы показали силуэты букв аббревиатуры ROC на гребне плотины и записали видео. Надеемся, наша поддержка и энергия, энергия Енисея и Красноярской ГЭС придадут сил нашим спортсменам на пути к золотым медалям!

Отметим, что молодые специалисты Красноярской ГЭС создали Молодежный совет еще в 2012 году. За десять лет они провели в Дивногорске десятки профориентационных, благотворительных и социальных мероприятий, направления которых были заданы основателем компании Олегом Дерипаска.