БоГЭС в августе и сентябре выпустит в Енисей более 2,7 млн мальков осетров

Мальки осетра. Фото предоставлено компанией

Богучанская ГЭС начала выпуск в Енисей партии мальков сибирского осетра енисейской популяции (Acipenser baerii). Первую в 2021 году партию выпустили в реку в Енисейском районе Красноярского края под наблюдением сотрудников местных управлений Росрыболовства и Росприроднадзора.

В течение августа и в начале сентября специалисты будут проводить выпуск молоди каждую неделю, в итоге к новым местам обитания отправятся более 2,7 млн маленьких осетров. Отметим, что мероприятия проводятся в рамках программы восстановления популяции сибирского осетра. Рыба находится на грани исчезновения и занесена в Красную книгу РФ, Красноярского края и Республики Хакасия. Впервые БоГЭС выпустила более 218 тысяч мальков в прошлом году.

Так выглядит процесс выпуска мальков в реку. Фото предоставлено компанией

Вес каждого малька в день выпуска должен составлять не менее грамма, а продолжительность операции по доставке не более 12 часов. Процедура выпуска проводится таким образом, чтобы не допустить травмирование маленьких рыбок.

СПРАВКА КП

Сохранение биоресурсов – одна из приоритетных задач РусГидро. Особое внимание уделяется сохранению и восстановлению рыбных запасов. Компания проводит ежегодные акции по зарыблению рек и водохранилищ ГЭС, что вносит вклад в реализацию государственной программы увеличения темпов воспроизводства осетра. В ее рамках планируется в течение 10 лет вывести этот особо ценный вид из-под угрозы исчезновения и благодаря росту численности поголовья вычеркнуть его из Красной книги.