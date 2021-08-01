В Якутии отменили указ о «свободных от коронавируса» заведениях. Фото: правительство Якутии

Эксперимент длинною месяц со свободными от коронавируса заведениями в Якутии завершен. Глава региона Айсен Николаев принял решение отменить его из-за увеличения числа заболевших, свободных от коронавируса.

В безопасные кафе и рестораны могли ходить те, кто полностью привился или имел при себе отрицательный результат ПЦР-теста. Теперь же быть в масках жители региона обязаны в общепите, общественных местах транспорте и т.д.

По данным управления Роспотребнадзора Якутии, за последнюю неделю июля в Якутии темп прироста с 2З по 29 июля составляет по сравнению с предыдущей неделей 2З%. Наиболее часто заболевает молодежь в возрасте от 18 до 29 лет.