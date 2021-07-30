Погода в Красноярске на 31 июля 2021: похолодание до +23 градусов и небольшой дождь Фото: Мария ЛЕНЦ

В пятницу погода в Красноярске начнется небольшое потепление. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 31 июля 2021.

Так, в гидрометцентре передают, что в субботу днем температура воздуха составит около +24 градусов. При этом будет облачно, солнца не ожидается, возможен небольшой дождь. Сильного ветра синоптики не обещают.

Ночью похолодает до +13 градусов. Возможны осадки, но без сильного ветра. Атмосферное давление в течение дня – 736-738 мм рт.ст.

По данным GISMETEO, в субботу, погода в Красноярске 31 июля 2021, будет облачной без прояснений, а температура воздуха составит около +23 градусов. Будет немного дождливо, но обойдется без гроз. Порывы ветра составят около 1-5 метров в секунду. Ночью похолодает до +13 градусов. Атмосферное давление в течение дня 746 мм рт.ст.