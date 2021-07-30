Самосуд по-железногорски: провинившегося таксиста раздели, облили зеленкой и голышом вывезли на лесопилку

Жители Железногорска решили не дожидаться, пока провинившегося таксиста арестуют полицейские и устроили настоящий самосуд. Мужчину поймали, раздели, облили зеленкой и вывезли голышом на лесопилку, расположенную в черте города. Как сообщают в МВД, таксист находился в розыске.

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История, предшествующая такой изощренной мести довольна банальна – по версии следствия таксист нашел в машине забытый клиентом мобильный телефон, проверил банковские счета и нашел там деньги. Перевел себе 12 500 рублей, а затем сдал смартфон в ломбард. Полицейские завели уголовное дело по статье «Кража» и объявили 37-летнего мужчину в розыск, но местные жители нашли его раньше.

Таксиста засунули в машину и вывезли к заброшенной лесопилке в лесу. Там его раздели, облили зеленкой и отпустили. По информации МВД, полицейские узнали о происшествии после анонимного звонка – по телефону сообщили, что на краю обрыва находится голый мужчина.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства, предшествующие задержанию подозреваемого, а также личности тех, кто, по словам мужчины вывез на территорию заброшенной лесопилки. Проверка продолжается, - пояснили корреспонденту «Комсомолки» в МВД.