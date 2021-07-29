Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 июля 2021 10:51

Пройти 1668 ступеней: самая длинная лестница в России появится в Красноярске

На ее строительство уйдет три месяца
Дарья ЛАВРИНЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Как это будет выглядеть

Как это будет выглядеть

Руководитель краевого агентства по туризму Юлия Верхушина рассказала о начале строительства уникального объекта в своем Инстаграм. На месте уже разместили палатки рабочих.

Фото: www.instagram.com/julia_verh

Фото: www.instagram.com/julia_verh

На стройплощадке находятся геологи, строители, а также представители авторского надзора и стройнадзора. Лестница будет начинаться от Бобрового лога и доходить до Восточного входа на Столбы с Торгашинским хребтом. Закончить строительство планируют к 1 ноября 2021 года. Длина лестницы составит 1100 метров, у нее будет 1668 ступеней. Лестницу оснастят подсветкой, на ней установят лавочки и габионы.

Модель проекта

Модель проекта

На реализацию проекта потратят около 47 миллионов рублей. Рабочие отдельно предупреждены о том, что на Торгашинском хребте (как, впрочем, и везде) требуется облюдать чистоту и не вредить окружающей среде, но если туристы заметят что-то неладное, просят сообщить по телефону 89029902304 или написать Юлии Верхушиной в директ Инстаграма.