Пройти 1668 ступеней: самая длинная лестница в России появится в Красноярске

Как это будет выглядеть

Руководитель краевого агентства по туризму Юлия Верхушина рассказала о начале строительства уникального объекта в своем Инстаграм. На месте уже разместили палатки рабочих.

Фото: www.instagram.com/julia_verh

На стройплощадке находятся геологи, строители, а также представители авторского надзора и стройнадзора. Лестница будет начинаться от Бобрового лога и доходить до Восточного входа на Столбы с Торгашинским хребтом. Закончить строительство планируют к 1 ноября 2021 года. Длина лестницы составит 1100 метров, у нее будет 1668 ступеней. Лестницу оснастят подсветкой, на ней установят лавочки и габионы.

Модель проекта

На реализацию проекта потратят около 47 миллионов рублей. Рабочие отдельно предупреждены о том, что на Торгашинском хребте (как, впрочем, и везде) требуется облюдать чистоту и не вредить окружающей среде, но если туристы заметят что-то неладное, просят сообщить по телефону 89029902304 или написать Юлии Верхушиной в директ Инстаграма.