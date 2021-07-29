В Красноярске двое молодых людей с ножом напали на соседей Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию обратилась 37-летняя жительница красноярского микрорайона Первомайский обратилась в полиции с заявлением о разбое. Она рассказала, что ночью в ее квартиру постучались и представились соседями.

Не заметив подвоха, муж красноярки открыл дверь. В этот момент в квартиру ворвались двое парней, один из которых стал угрожать мужчине ножом. Второй же зашел в квартиру и забрал телевизор, стиральную машину и электроплиту. Сумма ущерба составила 5,5 тысяч рублей.

Вскоре подозреваемых задержали. Ими оказались 19-летний сосед и его 20-летний приятель. Похищенные вещи полицейские нашли у первого.

- В настоящее время в отношении задержанных следственным отделом № 3 СУ МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.