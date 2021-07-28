В Красноярском крае медведь напал на группу туристов в Ергаках, есть погибший

Медведь, напавший на группу туристов в прошлый раз Фото: Национальный парк Ергаки

В национальном парке «Ергаки», расположенном в Красноярском крае, медведь напал на группу московских туристов из 4 человек. Как сообщает дирекция «Ергаков», один из путешественников погиб.

Все произошло 27 июля в районе 9 озер хребта Араданский. Место трагедии находится вдалеке от популярных троп, где часто бывают посетители парка. Группа московских туристов из 4 человек совершала спортивных поход, во время которого путешественники подтверждали свою категорию.

Известно, что медведь напал и убил только одного участника группы, еще трое успели спастись и вернуться на базу.

Корреспонденту «Комсомольской правды» рассказали в МВД, что погибший был совершеннолетним мужчиной. Сейчас совместная группа из полиции, спасателей, работников парка и охотоведов направлена к месту нападения. Факт гибели зарегистрирован официально, назначена проверка.