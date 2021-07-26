В Красноярском крае 15-летний мотоциклист сбил двух пешеходов и скончался

Фото: ГИБДД

В Курагинском районе Красноярского края в ДТП погиб 15-летний мотоциклист. Как сообщают в ГИБДД, подросток сбил двух пешеходов, опрокинул мотоцикл и получил множество серьезных травм. Скончался парень уже в районной больнице, медики не сумели ему помочь.

ЧП произошло вечером 24 июля на трассе «Курагино-Черемшанка». Подросток ехал без прав на мотоцикле Racer в незастегнутом шлеме, по непонятной причине не смог справиться с управлением и сбил двух пешеходов. Местные жители не пострадали, а водитель получил множество травм и скончался в больнице.

Оказалось, что это не первая поездка парня без прав. Ранее на него уже были собраны материалы за управление мопедом без прав, а его мама была привлечена к ответственности за передачу права управления транспортным средством несовершеннолетнему. Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.