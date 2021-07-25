В Якутии за сутки потушили 41 лесной пожар

Фото: Авиалесоохрана

Как сообщает зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников, на 25 июля 2021 года в Якутии действует 181 лесной пожар. Однако за сутки удалось потушить 41 пожар и локализовать 14. Все благодаря работе пожарных и долгожданным осадкам.

- Благодаря совместным усилиям авиалесоохраны и добровольцев из числа местных жителей удалось ликвидировать угрозу населённому пункту в Верхневилюйском районе. Сегодня все необходимые мероприятия будут продолжены, - добавил Садовников.

Всего в тушении задействованы 2 108 человек и 262 единицы техники:

- Три самолёта Бе-200 МЧС России применялись в тушении пожара в Нюрбинском и Сунтарском районах. В тушении пожаров также задействованы воздушные судна Минобороны. Три вертолёта Ми-8 были задействованы на авиапатрулировании и переброске личного состава авиалесоохраны в Ленском, Нюрбинском и Олёкминском районах, - передают в пресс-службе правительства Якутии.