В Якутске не смог из-за непогоды совершить посадку самолет из Москвы. Фото: авиакомпания "Якутия"

В Якутске не смог совершить посадку самолет из Москвы. Воздушное судно было направлено в город Мирный на запасной аэродром из-за сильного ливня, сообщила авиакомпания «Якутия» в своем инстаграм-аккаунте.

«Самолет авиакомпании "Якутия", выполнявший рейс 474 по маршруту Внуково - Якутск совершил посадку на запасной аэродром города Мирный, в связи метеоусловиями. Ливневой дождь не позволяет совершить посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта города Якутск», - говорится в сообщении.

Вылет воздушного суда в Якутск предварительно назначен на 19:00. Пассажирам предстоит преодолеть по воздуху около 730 миль.

Рейс в обратную сторону также задерживается из-за ливневых дождей, которые пришли на смену засухе. До этого сбои в работе аэропорта провоцировал дым от лесных пожаров.