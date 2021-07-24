Рабочий погиб на стройке в Красноярске. Фото: прокуратура Хабаровского края

В красноярском микрорайоне Солнечный на стройке погиб рабочий. Мужчина упал с высоты. Прокуратура начал проверку в связи с произошедшим, сообщили в ведомстве.

ЧП произошло на улице Ольховской.

— Предварительные результаты проверки свидетельствуют о нарушении в организации правил техники безопасности при работах на высоте в отсутствие необходимого оборудования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

В ведомстве полагают, что руководство строительной компании не обеспечило строителей достаточным количеством блокировочных устройств для мгновенной фиксации работника при возникновении риска падения.

На месте происшествия не было обнаружено страховочного троса, который необходим при ведении высотных работ.

— Проверка продолжается, по ее завершению будут приняты меры прокурорского реагирования, — отметили в прокуратуре.