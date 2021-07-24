«КрасКом» отменил тотальные отключения холодной воды Фото: Мария ЛЕНЦ

Компания «КрасКом» приняла решение не отключать холодную воду в Октябрьском, Советском и части центрального района в конце июля и начале августа. Ранее водоснабжение должно было быть остановлено для подготовки коммуникаций к зиме. Об этом рассказала пресс-секретарь компании Татьяна Лукина.

Специалист компании отметила, что вместо тотальных отключений будут проводиться локальные. Следить за ними можно на сайте компании.

В 2021 году на ремонт и строительство новых коммуникаций «КрасКом» выделит свыше одного миллиарда рублей. До конца лета рабочие установят на водозаборных сооружениях, водопроводных и канализационных сетях 83 новые задвижки, заменять фильтры и отремонтируют оборудование хлораторных станций.