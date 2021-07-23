МегаФон: все больше красноярцев разговаривают в LTE

На сегодняшний день уже треть всех абонентов МегаФона в Красноярском крае разговаривают в сетях LTE. Голосовой трафик «в цифре» за последний год увеличился более чем в 14 раз и совершенно не уступает традиционным звонкам в 2G/3G.

Технология VoLTE от МегаФона появилась в регионе еще летом 2020 года. Абоненты довольно скоро оценили возможность одновременно разговаривать по телефону и продолжать пользоваться мобильным интернетом – отправлять файлы по электронной почте или в мессенджере, пользоваться навигатором или загружать видео.

В 4G голос собеседника звучит чисто и естественно, а соединение устанавливается за доли секунды. VoLTE работает везде, где есть сеть четвертого поколения, при этом не расходует интернет-трафик из тарифа.

Главные производители смартфонов с поддержкой VoLTE сегодня – Huawei, Samsung и Apple. Именно эти устройства генерируют 71% голосового 4G-трафика в сети МегаФона Красноярского края. Самыми активными пользователями VoLTE в регионе в первом полугодии 2021 стали владельцы iPhone 11, iPhone 7, Honor 8A, Honor 10 Lite и Samsung Galaxy A5, в общей сложности они проговорили в интернете 170 млн минут. Как правило, сервис VoLTE включается в гаджете автоматически, также активировать передачу голоса в 4G можно самостоятельно. На устройствах Android – в разделе Мобильные сети/Вызовы VoLTE, для iOS – в пункте настроек Сотовая связь/Голос и данные.

Уже более 50% всех разговоров в красноярской сети МегаФона проходит в 4G, и это далеко не предел – показатели растут ежедневно. Как рассказал директор Красноярского регионального отделения МегаФона Виталий Молотков, в Красноярском крае модернизировали более 90% базовых станций, чтобы абоненты могли пользоваться новым сервисом.

- Программа развития инфраструктуры предусматривает дальнейшее увеличение покрытия территорий региона 4G, чтобы как можно больше жителей региона могли пользоваться современными стандартами связи, – подчеркивает Виталий Молотков.