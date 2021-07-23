В Красноярском крае полицейские раскрыли кражу быка

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Курагинском районе в полицию обратился фермер. Мужчина сообщил, что кто-то украл у него быка из загона. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей, сообщают в МВД.

Подозреваемых нашли быстро. Ими оказались двое молодых людей 26 и 20 лет. Они написали явку с повинной и во всем признались:

- Злоумышленники были задержаны и доставлены в отдел полиции. Как выяснили оперативники, подозреваемые вывезли животного на машине ВАЗ-2106 с бортовым прицепом. После этого фигуранты продали быка, а полученные деньги потратили на личные нужды. Сотрудниками полиции бык был изъят у покупателя и в ближайшее время будет передан хозяину, - добавили краевом Главке.

В отношении мужчин полицейские завели уголовное дело по статье «кража»:

- Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. В настоящее время злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - добавили в полиции.