Красноярского школьника сбил автобус на пешеходном переходе

Фото: ГИБДД

В Красноярске на пешеходном переходе автобус сбил 10-летнего ребенка, переходившего дорогу. Как сообщают в ГИБДД, мальчик передвигался на самокате, когда на него наехал автобус.

Оказалось, что школьник, подойдя к пешеходному переходу, увидел, как разрешающий сигнал светофора заканчивает свое действие, но решил попробовать проехать дорогу. Неправильно рассчитав собственные силы, парень оказался посреди пешехода в тот момент, когда загорелся зеленый для автомобилистов и водители начали движение. Ребенок угодил прямиком под колеса пассажирского автобуса.

К счастью, мальчик никаких серьезных травм не получил. За это лето 27 юных пешеходов получили травмы различной степени тяжести из-за подобной собственной неосторожности.

Госавтоинспекторы напоминают, что что в летнее время дети проводят большую часть времени на улице, поэтому родителям необходимо еще раз провести с несовершеннолетними профилактические беседы о неукоснительном соблюдении правил безопасного поведения на дороге.