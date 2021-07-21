В Красноярске погоня полицейских за водителем без прав закончилась стрельбой Фото: Мария ЛЕНЦ

Инцидент произошел на выходных во время рейда «Нетрезвый водитель». Как сообщают в ГИБДД, примерно в 23 часа на улице Глинки инспекторы пытались остановить водителя «Ниссана», но тот требование проигнорировал и попытался скрыться от полиции:

- При этом водитель, двигаясь на высокой скорости, создавал аварийные ситуации, а также угрозу жизни и здоровью граждан. На неоднократные требования инспекторов дорожно-патрульной службы об остановке, передаваемые по сигнально-говорящему устройству, водитель не реагировал, - рассказывают в полиции.

Погоня могла продолжаться долго и закончиться плачевно, поэтому полицейские решили применить табельное оружие. Уже на выезде из города инспекторы начали стрелять по колесам. Лишь после этого водитель остановился.

Оказалось, что он не только пьян, но и лишен водительских прав. На 35-летнего красноярца заведено несколько административных дел: за отказ от медосвидетельствования, езду без прав, оставление места ДТП и невыполнение требования об остановке. Он арестован на 11 суток.

- Кроме этого, решается вопрос о в возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», - добавили в МВД.