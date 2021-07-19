В Красноярском крае на борьбу с лесными пожарами брошены максимальные силы и средства

Фото: Краевой лесопожарный центр

В Красноярском крае продолжают бушевать лесные пожары, самая серьезная ситуация пока - в Богучанском и Кежемском районах края. Здесь сотрудники краевого Лесопожарного центра боролись с четырьмя пожарми, задействовав 294 человека и 20 единиц техники, плюс на 22 воздушных суднах доставляли все необходимое. Причиной возгорания, предположительно, стали сухие грозы.

На территории Норильска, Туруханского, Эвенкийского и Таймырского Долгано-Ненецкого районов действует особый противопожарный режим. Это значит, что запрещено разводить костры, жечь мусор. Даже на своих участках. В Эвенкию, где ситуация тоже очень сложная, дополнительно направят на тушение и предупреждение еще 40 специалистов, в том числе десантников и парашютистов-пожарных. В районах края леса патрулируют наземные группы и авиация. В онлайн-режиме за ситуацией следят с помощью снимков из космоса и 100 видеокамер, установленных в 28 районах края. Вся информация поступает в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес», где можно прикрепить фото и указать геолокацию.