У жителя Красноярского края украли все велосипеды Фото: Мария ЛЕНЦ

Как рассказывают в пресс-службе МВД, все произошло в Дубинино Шарыповского района. В полицию обратился мужчина, который рассказал, что у него украли все его велосипеды – 2 транспортных средства. Сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей.

Оказалось, что оба велосипеда украл житель деревни Новокурск, который приехал в Дубинино по делам. На допросе мужчина рассказал, что отвез велосипеды в свою деревню, чтобы снять с них запчасти и отремонтировать велосипед племянника.

- Следователями МО МВД «Шарыповский» в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Велосипеды возвращены потерпевшему, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.