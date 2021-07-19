В Красноярском крае 37 управляющих компаний попали в «черный список» Фото: Мария ЛЕНЦ

В «черный список» попали 37 обслуживающих организаций. Общая сумма долгов более 45 миллионов рублей. Направлены обращения в краевую и районные прокуратуры, а также в стройнадзор:

- По 19 компаниям заявления направлены в полицию, для того, чтобы правоохранители проверили, правомерно ли расходуются управляющими компаниями деньги, собранные с населения», - сообщает пресс-служба «Красноярскэнергосбыта».

Самым крупным должником стала УК «ЖКХ», обслуживающая 62 дома в Заозерном. Организация накопила долгов на 9 млн рублей.

- По действующему законодательству задолженность управляющей компании перед ресурсоснабжающей организацией в течение двух месяцев является одним из оснований для вынесения административного наказания, а при повторном нарушении законодательства – и для лишения УК лицензии. Кроме того, если в действиях руководителей этих организаций будут усмотрены умышленные действия, в отношении этих должностных лиц будут возбуждены уголовные дела, - добавили в «Красноярскэнергосбыте».