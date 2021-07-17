Новая политическая партия Зеленая Альтернатива поборется за места в парламенте края

Накануне состоялась пресс-конференция Зеленой Альтернативы, на которой партийцы утвердили список кандидатов на выборы в краевой парламент и повестку кампании. По итогам мероприятия лидер реготделения «ЗА!» Николай Попов подчеркнул, что на проблеме экологии в последнее время начинается серьезная спекуляция и лоббирование чьих-то личных интересов.

На пресс-конференции «ЗА!» присутствовал известный экоактивист Артем Речицкий, на которого в партии возлагают серьезные надежды.

- Артем Евгеньевич Речицкий идет нашим кандидатом номер один по краевому списку, - сказал лидер партии. – Хочу отметить, что это человек, который принял активное участие в том, чтобы завод ферросплавов под Красноярском не был построен.

Артем Речицкий Фото: Мария ЛЕНЦ

В свою очередь, Артем Речицкий заявил, что несмотря на активное обсуждение вопросов экологии в Красноярске, реальных решений и улучшений не наблюдается. Поэтому он решил принять участие в избирательной кампании и согласился возглавить список партии. По словам представителей партии, проблемы экологии нужно решать не только в Красноярске, но и в Ачинске, Назарово, Боготоле, Шарыпово и других населенных пунктах региона, где есть потребность в серьезных экопрограммах. А ответы на вопросы по улучшению экологии в крае нужно искать не в комментариях «блогеров и диванных критиков», а опираясь на заявления ученых.

- Мы хотим оздоровить наш регион и вычеркнуть его из всех антирейтингов по экологии, - сказал в завершении лидер реготделения «ЗА!» Николай Попов.