Жители Красноярского края за полгода совершили 23 тысячи преступлений Фото: Мария ЛЕНЦ

На минувшей пресс-конференции начальник краевого Главка Александр Речицкий рассказал об итогах первого полугодия 2021 года.

Так, сейчас отмечается снижение уровня преступности с 83,6 до 82,2 посягательств на 10 тысяч человек. Всего было зафиксировано 23 тысячи преступлений, что на 2% меньше, чем за аналогичный показатель прошлого года.

Стало меньше убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, краж, разбоев, грабежей, поджогов, угонов и смертельных автомобильных аварий. При этом, в общем и целом количество тяжких и особо тяжких преступлений возросло на 5% и составило более 6,5 тысяч.

- За текущий период выявлено 138 лиц, совершивших преступления в составе организованной преступной группы или преступного сообщества, что почти вдвое больше, чем за тот же период 2020 года. Расследовано 145 преступлений, совершенных участниками таких групп, при этом абсолютное большинство из них относятся к категории тяжких и особо тяжких. Раскрыто 11 краж автомототранспорта, 76 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков и 22 связанных с вовлечением в занятие проституцией, 15 – экономической направленности и 11 иных криминальных деяний, - передают в МВД по Красноярскому краю.