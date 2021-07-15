Жительница Норильска выплатила почти 9 миллионов рублей, испугавшись уголовного преследования Фото: Мария ЛЕНЦ

Провинилась 59-летняя жительница Норильска. Она накопила долгов на 8,8 миллионов рублей из-за нерасторопности при оплате кредитов, коммунальных услуг, а также выплате долгов физическим и юридическим лицам.

В итоге кредиторы подали на норильчанку в суд, который встал на их сторону и обязал должницу заплатить по счетам. Однако и это не побудило женщину на действия. Тогда дело перешло к судебным приставам.

Ее предупредили о возможности уголовного преследования за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, а также арестовали две квартиры и земельный участок. Лишь после таких мер, северянка решила оплатить долги.

- Она изменила свою позицию и внесла на расчетный счет ведомства всю сумму долга, а также исполнительский сбор в размере 622 тысячи рублей. Арест имущества является наиболее эффективной мерой принудительного исполнения. За последние 6 месяцев в рамках принудительной реализации имущества должников сотрудниками ГУФССП России по Красноярскому краю было взыскано более 220 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба УФ ССП по Красноярскому краю.