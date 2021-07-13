Житель Красноярского края избил бывшую жену из-за золотого крестика

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Курагинском районе Красноярского края местный житель избил свою бывшую супругу, чтобы отнять у неё ювелирные украшения. Как рассказали в пресс-службе МВД, мужчина напал на экс-возлюбленную прямо во дворе её частного дома.

Все произошло еще в начале июня. 49-летняя жительница Курагинского района вышла в ограду своего дома, где встретила бывшего мужа. Он начал угрожать ей ножом, требуя отдать ему все ювелирные украшения. Это не возымело должного эффекта, тогда он решил действовать более кардинально. Мужчина избил бывшую жену, сорвал с неё золотой крестик с цепочкой и отобрал сотовый телефон. Все это было оценено в 56 000 рублей.

Ювелирные изделия и телефон мужчина продал, а деньги потратил на свои нужды. Избитая и ограбленная бывшая супруга обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники МВД завели уголовное дело по статье «Разбой». В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.