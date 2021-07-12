НОЦ «Енисейская Сибирь» получил мировое признание. Фото: project.krskstate.ru

Губернатор Александр Усс представил проект первого в России климатического научно-образовательного центра «Енисейская Сибирь» на заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня.

НОЦ должен объединить 28 ведущих научно-образовательных организаций, как Красноярского края, так и всей России, став центром разработки новых технологий в области экологии. Сейчас в его портфеле 10 технологических проектов и более 40 мероприятий.

Кроме того, НОЦ имеет цель создать в Сибири центр подготовки поколения уникальных кадров, востребованных во всем мире.

- НОЦ «Енисейская Сибирь» внесет вклад не только в решение вопросов глобальной климатической повестки, но в социальное, экологическое и экономическое развитие Красноярского края, республик Тыва и Хакасия, поможет улучшить региональный инвестиционный климат. Появление в крае такого научно-образовательного центра позволит к 2024 году создать более 70 тысяч новых рабочих мест. Его проекты обеспечат поступление свыше 500 млрд рублей налоговых отчислений в бюджеты разных уровней, а также увеличение оборота предприятий малого и среднего бизнеса в 2,5 раза, - рассказал о проекте Александр Усс.

- По итогу выступления главы региона члены Совета поддержали проект и единогласно приняли решение признать НОЦ «Енисейская Сибирь» научно-образовательным центром мирового уровня, - сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.