В Красноярске до 1 августа закрывается роддом больницы №20

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Родильный дом КМКБ №20 будет закрыт с 12 июля по 1 августа текущего года. Все пациентки будут направлены в другие медучреждения. Роддом закрывается планово – по графику краевого минздрава.

- В течение трех недель в родильном доме 20-й больницы будет проведен плановый косметический ремонт. Где необходимо, установят новые двери, освежат покрытие стен, приведут в порядок душевые, заменят устаревшие светильники, установят недостающие отбойники в коридорах, а также новый автоматический лифт. Затем все помещения родильного дома будут тщательно продезинфицированы и подготовлены к приему пациенток, - сообщают в пресс-службе больницы.

Добавим, что роддом 20-й больницы специализируется на оказание помощи роженицам с серьезными проблемами со здоровьем: сердечно-сосудистыми, эндокринными и экстрагенитальными недугами.