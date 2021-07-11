В Красноярске пьяный водитель сбил детскую коляску и врезался в ларек с мороженым. Фото: пресс-служба полиции

В Красноярске на улице Щорса, напротив здания № 7 произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими. Как сообщили в пресс-службе полиции, сейчас на месте работают оперативники, выясняя все обстоятельства случившегося.

Вот что известно на этот час. Водитель автомобиля «Шевроле Нива» мчался по проезжей части и не справился с управлением, вылетел на тротуар. При этом он сбил семью, гуляющую с детской коляской, в которой находился 4-месячный малыш. И затем врезался в ларек с мороженым.

- В результате происшествия пострадали ребенок, который находился в коляске, и женщина 1995 года рождения, продавец ларька. Оба доставлены в больницу. Водителя на месте происшествия оперативно задержал наряд патрульно-постовой службы, находившийся недалеко от места происшествия. В результате ДТП водитель не пострадал, в ходе освидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения, - прокомментировали в пресс-службе полиции.