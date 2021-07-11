В Красноярском крае гражданка украла у знакомого памятную печатку Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию города Шарыпово обратился 62-летний мужчина и сообщил, что у него из квартиры пропало золотое украшение. И не просто украшение – кольцо-печатка дорого ему, как память о событии в жизни. К тому же цена немалая, 25 тысяч рублей. Мужчина попросил помочь ему вернуть кольцо.

Под подозрение в совершении кражи попала 42-летняя знакомая заявителя. За день до пропажи ювелирного изделия она приходила в гости к мужчине. Как оказалось, подозрение было верным. Хозяин квартиры пригласил женщину в гости, где они вместе устроили застолье с алкогольными напитками. Она приметила украшение и, улучив момент, когда мужчина выйдет из комнаты, положила его в карман. Собственно, ей нужно было не само кольцо, а деньги – она заложила его в ломбард, а выручку потратила на свои нужды.

Расследование уголовного дела по статье «Кража» уже завершено, вместе с обвинительным заключением оно направлено в суд на рассмотрение по существу. Обвиняемой грозит до 5 лет лишения свободы.