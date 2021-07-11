В Красноярске сгорела машина скорой помощи. Стоп-кадр видео

В Красноярске сгорела машина скорой помощи. Это произошло накануне в субботу 10 июля, в Ветлужанке. По информации МЧС, сигнал на пульт диспетчера поступил в 21:17, по телефону сообщили, что горит автомобиль во дворе жилого дома на Чернышева, 2. На место выехали две пожарные автоцистерны и 10 человек личного состава. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. В 21:45 было объявлено о полной ликвидации пожара. Причины выясняются. Пострадавших нет, припаркованные неподалеку легковые автомобили также не пострадали.

Видео сняли очевидцы, ведь машина горела во дворе, прямо под окнами. По неподтвержденным пока словам очевидцев, началось возгорание в моторном отсеке, затем пламя охватило весь автомобиль. Внутри были два кислородных баллона, которые успели вытащить. Иначе ситуация могла осложниться.