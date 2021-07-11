Жителя Красноярского края обвиняют в убийстве родной матери Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Каратузского района обвиняют в убийстве собственной матери. Причем поначалу он уверял: не понимал, что делает, а затем, когда сознание прояснилось, полностью признал свою вину. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительной версии 7 июля 72-летняя женщина вместе со своим 35-летним сыном и его сожительницей устроили дома застолье. Алкоголя было столько, что мужчина свалился спать мертвецки пьяным. Среди ночи проснулся, стал бродить по дому и столкнулся со своей матерью. Ударил ее ножом прямо в сердце, отчего пожилая женщина умерла на месте.

Когда утром об убийстве стало известно и в дом прибыли следователи, подозреваемый оправдывался, что был сильно пьян.

- Мужчина задержан, в ходе допроса полностью признал вину в содеянном. Следствие проверяет информацию о наличии у обвиняемого психического заболевания. Ему предъявлено обвинение в совершении данного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в пресс-службе следкома.