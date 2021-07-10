Директор красноярского «Роева Ручья» раскритиковал власть за антиковидные меры. Фото: Андрей Горбань / Facebook.com

Директор красноярского парка флоры и фауны «Роев Ручей» Андрей Горбань высказал все, что думает по поводу решения властей о новых антиковидных мерах. Бизнесмен не понимает, зачем нужно было останавливать работу нового колеса обозрения, если люди продолжают ходить в кино и сидеть в кафе. Об этом он написал в своем фейсбук-аккаунте.

— Новое колесо обозрения в Парке Роев ручей. Бактерицидные облучатели воздуха в каждой кабинке. Маски выдаются всем, у кого нет. Обработка рук до и после поездки. Кабинки проветриваются после каждой поездки 12 минут. Протираются после каждого посетителя. Посетителям представлена возможность не толпиться в очереди, разведены потоки. И закрыли. Похоже, сидеть через кресло в кинотеатре безопаснее. Я уж молчу про автобусы и магазины (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, прим.ред),— написал Андрей Горбань

Бактерицидные облучатели воздуха в каждой кабинке. Фото: Андрей Горбань / Facebook.com

К слову, глава Красноярска Сергей Еремин одним из первых посещал новенькое колесо вместе с семьей и тогда отмечал высокую степень защиты на нем от распространения ковида.

Директор парка уверен: власть и бизнес должны действовать сообща, а не вводить новые ограничения, опираясь на логику, которую не всегда удается объяснить.

Обработка рук посетителей происходила до и после визита. Фото: Андрей Горбань / Facebook.com

— Власть научилась демотивировать в этой самой борьбе с пандемией. Складывается впечатление, что у кого-то там наверху есть глобус профессий, по которому выбирают жертву на эту неделю. Раскручивают, ну и на ком остановилось, тот и рассадник. Иначе как объяснить, почему предприятия на открытом воздухе закрывают раньше, чем в помещениях?— возмущается бизнесмен.

Андрей Горбань выразил надежду, что люди научатся жить и работать сообща во время пандемии. Всех антиваксеров он призвал хотя бы носить маски, чтобы не заражать других, а антимасочникам пожелал получить премию Дарвина.