Житель Красноярска угнал собственную иномарку, изъятую у него судом за долги

фото: МВД

В дежурную часть полиции сообщили о вооруженном нападении на одну из штрафстоянок Красноярска. Как сообщают в МВД, двое мужчина двое мужчин, угрожая оружием, украли один из хранившихся там автомобилей.

Во время оперативных мероприятий выяснилось, что машину угнал е владелец вместе с подельником. «Тойоту камри» у мужчины изъяли из-за долгов по кредиту, который она взял для покупки машины. Не выдержав долгой разлуки, он решился на угон.

Спрятанную иномарку сотрудники полиции вновь изъяли, но сначала, при силовой поддержке бойцов СОБРа, задержали угонщиков. Во время обысков полицейские нашли травматический пистолет, которым, вероятно, угрожали работникам штрафстоянки при разбойном нападении.

В отношении двух жителей Красноярска заведено уголовное дело по статье «Разбой». Расследование продолжается. Угонщикам грозит до 5 лет лишения свободы.